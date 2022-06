Biden fará videoconferência com Guaidó na Cúpula das Américas

Joe Biden conversará por videoconferência com o líder opositor Juan Guaidó, que ele considera presidente interino da Venezuela, no âmbito da Reunião de Cúpula das Américas, afirmou nesta terça-feira o chefe da diplomacia americana para a América Latina.



"Respeitamos e reconhecemos o governo interino do presidente Juan Guaidó, com quem Biden falará por videoconferência "hoje ou amanhã" para "discutir os temas importantes na relação bilateral", declarou Brian Nichols ao canal VPI em Los Angeles, onde acontece a reunião de cúpula.



"Por ora, é um anúncio unilateral dos Estados Unidos que estamos vendo na imprensa, não houve notificação ou coordenação alguma para isso", afirmaram à AFP fontes da equipe de Guaidó, que não quiseram ser identificadas.



