Resolução apresentada na AIEA para exigir cooperação do Irã sobre seu programa nuclear

Estados Unidos e três países europeus (Reino Unido, França e Alemanha) que integram o acordo sobre o programa nuclear do Irã apresentaram uma resolução à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para criticar a falta de cooperação de Teerã, anunciaram fontes diplomáticas nesta terça-feira (7).



"O texto foi apresentado durante a noite", afirmou à AFP um diplomata europeu, uma informação que foi confirmada por uma segunda fonte.



Em caso de aprovação pelos 35 membros do conselho de ministros da AIEA reunidos em Viena até sexta-feira, esta resolução seria primeira crítica ao Irã desde junho de 2020.



O texto se concentra em um relatório que menciona rastros de urânio enriquecido encontrados em três locais não declarados no Irã.



Em um discurso no início da reunião, na segunda-feira, o diretor geral da AIEA, Rafael Grossi, lamentou a ausência de respostas "tecnicamente confiáveis" de Teerã sobre a questão.



"Espero que ao final das deliberações esta semana, nós consigamos resolver o problema de uma vez por todas" disse Grossi à imprensa.



Durante os debates de terça-feira em Viena, Alemanha, França e Reino Unido denunciaram "um programa nuclear avançado como nunca antes" e atividades "sem justificativa civil crível".



"Pedimos com veemência ao Irã que pare com sua escalada e feche com urgência o acordo que está em cima da mesa", afirmaram os três países em alusão às negociações para relançar o pacto de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.



A aprovação da resolução no conselho da AIEA poderia "obstruir o processo de negociações", advertiram China e Rússia, que também assinaram o acordo inicial de 2015 juntamente com as três potências europeias e os Estados Unidos.



O Irã, por sua vez, desmente que o programa tenha fins militares, criticou uma iniciativa "não construtiva" e prometeu uma resposta "imediata" ao que entende como uma ação "política".



As novas negociações começaram em abril de 2021 com o objetivo de reintroduzir o governo dos Estados Unidos no pacto alcançado entre Teerã e as principais potências mundiais para evitar que o Irã desenvolva a bomba atômica. O governo de Teerã nega perseguir este objetivo.



Durante a presidência de Donald Trump, Washington se retirou em 2018 do acordo que considerava insuficiente e restabeleceu sanções econômicas contra a República Islâmica, o que representou um duro golpe para a sobrevivência do acordo.



A resolução apresentada na AIEA busca evitar condenar de maneira firme o Irã para deixar uma porta aberta ao diálogo, segundo analistas entrevistados pela AFP.