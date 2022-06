Banco Mundial aprova ajuda adicional de US$ 1,5 bilhão para Ucrânia

O Banco Mundial aprovou nesta terça-feira (7) uma ajuda adicional de cerca de 1,5 bilhão de dólares para a Ucrânia, elevando o pacote total de apoio previsto para o país devastado pela guerra para mais de 4 bilhões de dólares.



A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro criou uma crise humanitária e devastou a economia, destruindo a infraestrutura e bloqueando as cruciais exportações de grãos do país, além de prejudicar a capacidade do governo de pagar suas contas.



O novo financiamento será usado para pagar os salários de funcionários públicos e trabalhadores sociais, explicou o banco em um comunicado, observando que, com os novos fundos, serão quase 2 bilhões de dólares desembolsados para ajudar a Ucrânia.



O Banco Mundial "oferece apoio contínuo à Ucrânia e seu povo diante da guerra em andamento", disse o presidente da instituição, David Malpass, citado no texto.



"Estamos trabalhando com países doadores para mobilizar apoio financeiro e aproveitar a flexibilidade de nossos vários instrumentos financeiros para ajudar a proporcionar aos ucranianos acesso a serviços de saúde, educação e proteção social", acrescentou.



Um roteiro emitido pelo Banco Mundial propõe uma abordagem de ajuda de médio prazo de 15 meses de duração, de abril de 2022 a junho de 2023.



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que seu governo precisa de 7 bilhões de dólares por mês em ajuda para seguir funcionando.