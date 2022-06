Especialistas dos EUA recomendam vacina Novavax contra Covid

Um painel de especialistas convocado nesta terça-feira pela agência reguladora de medicamentos dos EUA recomendou a vacina contra a Covid-19 da Novavax, um composto que chegou tarde na luta contra o vírus, mas que poderia ajudar a superar os temores envolvendo outras vacinas disponíveis.



Três vacinas foram aprovadas nos Estados Unidos: Pfizer e Moderna, baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, e a da Johnson, que recebeu recentemente uma advertência de uso generalizado por estar relacionada a casos graves de coagulação.



A vacina Novavax recebeu 21 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, apesar das preocupações de que estaria relacionada a casos raros de inflamação cardíaca.



A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), que convocou a reunião, deve emitir uma autorização de emergência. Em seguida, o Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) irá avaliar a forma como o medicamento será administrado.



Os Estados Unidos são um dos poucos grandes mercados onde a vacina da Novavax ainda não havia sido licenciada, enquanto União Europeia, Reino Unido, Canadá e Austrália já a aprovaram.



Autoridades esperam que o medicamento, baseado em proteínas virais cultivadas em laboratório, forneça uma alternativa para as pessoas que ainda duvidam da tecnologia de RNA mensageiro. Além disso, a Novavax não precisa do armazenamento a frio que as vacinas Pfizer e Moderna exigem.



Novavax



PFIZER



JOHNSON & JOHNSON