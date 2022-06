Ataque contra estudantes deixa seis mortos no México

Cinco estudantes do ensino médio e uma mulher adulta morreram na noite de segunda-feira em um ataque a tiros na cidade mexicana de Salamanca, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (7).



"Lamento informar que há algumas horas na comunidade de Barrón (norte de Salamanca) seis pessoas perderam a vida em um ataque a tiros", declarou o prefeito César Prieto.



De acordo com a polícia local, pistoleiros atiraram na rua contra um grupo de estudantes de uma escola, matando cinco deles, dois homens e três mulheres de entre 16 e 18 anos.



A outra vítima, uma mulher de 65 anos, caminhava pela área desta cidade do estado de Guanajuato, no centro do país.



A tragédia acontece após oito mulheres e três homens serem assassinados a tiros em 23 de maio num ataque a dois bares e um hotel na cidade de Celaya, também em Guanajuato.



Próspero centro industrial por onde passa uma importante rede de dutos e onde opera uma refinaria, este estado se tornou um dos mais violentos do México devido à disputa entre os cartéis Santa Rosa de Lima e Jalisco Nueva Generación.



Os cartéis brigam pelo controle do tráfico de drogas e de combustível roubado, entre outros crimes.



Desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação militar antidrogas, o México registra mais de 340.000 assassinatos e dezenas de milhares de desaparecidos, a maioria atribuídos a ações de organizações criminosas.