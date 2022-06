Ministro russo viaja à Turquia para falar sobre corredores marítimos

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, chegou nesta terça-feira (7) a Ancara, a capital da Turquia, para falar da criação de corredores marítimos que permitirão retomar o comércio de grãos pelo Mar Negro.



Lavrov se reunirá com seu colega turco Mevlüt Cavusoglu em uma visita de dois dias. A pedido da ONU, a Turquia se ofereceu para ajudar a escoltar os comboios marítimos dos portos ucranianos apesar da presença de minas, algumas das quais foram detectadas perto da costa turca.



As negociações giram em torno da exportação de grãos que estão bloqueados nos portos ucranianos. A Ucrânia é um dos principais exportadores mundiais de trigo.



O ministro de Agricultura da Turquia, Vahit Kirisci, deu a entender para a imprensa turca que um acordo estava sendo fechado com a Ucrânia para a aquisição de grãos a um valor "25% menor que o preço de mercado".



"Tanto a Rússia como a Ucrânia confiam em nós", disse Kirisci, segundo publicaram vários jornais turcos nesta terça.



Segundo o ministro turco, "a Ucrânia protege atualmente os seus portos comerciais com minas" e teme um ataque da Rússia se retirar essas defesas.



O embaixador ucraniano em Ancara acusou a Rússia na última sexta-feira de roubar "sem constrangimento" e exportar os grãos ucranianos através da Crimeia, anexada em 2014, para a Turquia e outros países.



A Turquia é um aliado da Ucrânia, para o qual fornece drones de combate, mas tenta manter uma posição de neutralidade em relação à Rússia, país do qual depende para seu abastecimento de energia e de grãos.



O conflito entre Rússia e Ucrânia bloqueia a maioria das exportações através do Mar Negro e desencadeou um aumento dos preços nos mercados agrícolas.