Ordem de prisão contra escritor russo que criticou o exército

A Justiça russa adicionou à sua lista de pessoas procuradas o escritor de ficção científica Dmitri Glujovski, que pode ser condenado a até dez anos de prisão por criticar o exército russo após a ofensiva lançada na Ucrânia.



Nas mensagens do Telegram, o escritor de 42 anos explicou que é acusado de "desacreditar as forças armadas russas" em uma mensagem postada no Instagram e de ter acusado Vladimir Putin de ser o responsável pelo conflito.



"Estou pronto para repetir o que escrevi: Pare a guerra! Admita que é uma guerra contra uma nação inteira e pare!", acrescentou o escritor.



Dmitri Glujovski, autor do best-seller "Metro 2033", se pronunciou várias vezes nas redes sociais e na mídia ocidental para denunciar esta operação militar desde seu lançamento em 24 de fevereiro.



Na terça-feira, o tribunal de Moscou Basmanny disse às agências de notícias russas que havia ordenado a "prisão provisória de Glujovski" em 13 de maio, e o Ministério do Interior russo colocou o escritor, que provavelmente está no exterior, em sua lista de pessoas procuradas.