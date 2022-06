Irã condena homem à morte por ataque a santuário de cidade sagrada xiita

Um tribunal iraniano condenou à morte um homem por um ataque a um santuário na cidade sagrada xiita de Mashhad que matou dois clérigos em abril.



"A pessoa que esfaqueou dois clérigos no santuário Imam Reza em Mashhad foi condenada à morte", disse o porta-voz do Judiciário, Massud Setayeshi, em uma entrevista coletiva em Teerã.



O ataque, que provocou as mortes de dois clérigos e deixou um terceiro ferido, aconteceu em 5 de abril no santuário, onde os fiéis se reuniam durante o mês sagrado do Ramadã.



De acordo com a imprensa local, o criminoso se chama Abdolatif Moradi e é um extremista sunita de 21 anos de etnia uzbeque, que entrou de maneira irregular no Irã através do Paquistão um ano antes.



A defesa apresentou recurso à Suprema Corte, que revisará o caso.



Um dos clérigos, Mohamad Aslani, morreu na hora. O segundo, Sadegh Darai, faleceu dois dias depois.



O ataque aconteceu dias após a morte de dois clérigos sunitas do lado de fora de um seminário na cidade de Gonbad-e Kavus, no norte. Os três suspeitos, também sunitas, foram presos no final de abril, mas, segundo a imprensa local, não tinham ligação com grupos terroristas.



A maioria dos 83 milhões de habitantes do Irã é xiita. Os sunitas representam entre 5% e 10% da população.