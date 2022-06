Ucrânia rejeita visita da AIEA à central nuclear ocupada pelos russos

A Ucrânia afirmou que se opõe a uma visita do diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, à central nuclear de Zaporizhzhia (sul) enquanto o local permanecer ocupado pelos russos.



"A Ucrânia não convidou Grossi a visitar a central de Zaporizhzhia e se recusou a permitir que fizesse uma visita deste tipo no passado. A visita à central apenas será possível quando a Ucrânia recuperar o controle do local", afirmou no Telegram a Energoatom, empresa que opera as centrais atômicas ucranianas.



Rafael Grossi afirmou na segunda-feira no Twitter que a AIEA estava preparando uma missão de especialistas para visitar a central de Zaporizhzhia, a maior da Europa e ocupada pelas forças russas desde o início da invasão. Ele disse que a Ucrânia havia "solicitado".



"O diretor geral da AIEA Rafael Grossi mente de novo", denunciou a Energoatom.



"Consideramos esta declaração uma nova tentativa de acesso à central de Zaporizhzhia para legitimar a presença dos ocupantes e aprovar seus atos", acrescentou a operadora.



"A perda de comunicação" entre a AIEA e a central se deve ao fato de que os russos bloquearam a operadora móvel ucraniana Vodafone no local, segundo a Energoatom.



A Rússia ameaçou em 19 de maio cortar a Ucrânia de sua usina nuclear de Zaporizhzhia, a menos que Kiev pagasse a Moscou pela energia elétrica produzida.