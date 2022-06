O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, afirmou nesta terça-feira que o exército do país libertou "por completo" as zonas residenciais de Severodonetsk, uma cidade crucial do leste da Ucrânia, que concentra os combates na região.



"As zonas residencias de Severodonetsk foram libertadas por completo", declarou o ministro em um discurso exibido na televisão, no qual acrescentou que "a tomada de controle da zona industrial e das localidades vizinhas prossegue".