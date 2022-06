A Ucrânia afirmou que se opõe a uma visita do diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, à central nuclear de Zaporizhzhia (sul) enquanto o local permanecer ocupado pelos russos.



"A Ucrânia não convidou Grossi a visitar a central de Zaporizhzhia e se recusou a permitir que fizesse uma visita deste tipo no passado. A visita à central apenas será possível quando a Ucrânia recuperar o controle do local", afirmou no Telegram a Energoatom, empresa que opera as centrais atômicas ucranianas.