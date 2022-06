Johnson tem sobrevida e futuro incerto

Pouco mais de uma hora depois de sobreviver a um voto de confiança no Parlamento que poderia lhe custar o cargo, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desabafou na noite de ontem. “É um resultado convincente. O que isso significa? Poderemos seguir adiante e nos focar em coisas que realmente importam às pessoas”, declarou. Por 211 votos a favor e 148 contra, parlamentares tories (membros do Partido Conservador) apoiaram a permanência de Johnson à frente de Downing Street, sede do governo britânico, apesar do escândalo conhecido como Partygate. A não confiança do Parlamento exigiria a maioria simples, de pelo menos 180 votos contrários, e forçaria o chefe de governo a apresentar renúncia. Johnson foi acusado de participar de festas durante a pandemia da COVID-19 e de ignorar as medidas de restrição social impostas pelas próprias autoridades.





Cientistas políticos britânicos consultados pelo Estado de Minas afirmam que, apesar da sobrevida política conferida pelo Parlamento, o premiê sai do episódio com a legitimidade seriamente danificada. A mesma percepção dos adversários políticos no Parlamento. “A história nos diz que este é o princípio do fim”, disse o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, à radio LBC. “Se observarem os exemplos anteriores de votos de desconfiança, incluindo quando os primeiros-ministros conservadores sobreviveram [...], o dano já está feito e normalmente eles caem razoavelmente rápido”, lembrou, em alusão aos casos de Margaret Thatcher e Theresa May.





Depois da votação, Johnson também se disse agradecido aos colegas tories e enalteceu a “grande segunda-feira”. "É claro que entendo que precisamos nos unir agora, como governo e como partido. É exatamente isso o que podemos fazer", acrescentou.