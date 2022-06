Os preços do petróleo fizeram uma pausa em suas altas nesta segunda-feira, após atingirem US$ 120 o barril, em um mercado que teve realizações de lucro.



O barril do Brent para entrega em agosto caiu 0,17%, a US$ 119,51, e o WTI para julho, 0,31%, a US$ 118,50.



Além das realizações de lucro, o fortalecimento do dólar, que torna o barril mais caro para investidores em outras moedas, contribuiu para conter a alta, observou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, acrescentando que os preços seguem "altamente voláteis".



