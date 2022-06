Presidente da Argentina defende imposto sobre renda extraordinária devido à guerra

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, defendeu nesta segunda-feira (6) a criação de um imposto sobre a renda extraordinária derivada do aumento do preço das matérias-primas devido à guerra na Ucrânia, e solicitou o apoio do Congresso para sua aprovação.



Este imposto, que seria aplicado apenas uma vez, durante o ano fiscal de 2022, atingiria aquelas empresas com lucros tributáveis de mais de 1 bilhão de pesos por ano (cerca de 8 milhões de dólares) e que vejam um aumento de mais de 10% em seus lucros.



Embora não tenham sido mencionados, estima-se que os exportadores agrícolas, principalmente os de trigo, girassol e milho, sejam os principais atingidos pela proposta.



Trata-se "daquele ganho que ninguém esperava ter porque ninguém esperava uma guerra dessas características", justificou Fernández em uma cerimônia junto com seu ministro da Economia, Martín Guzmán.



"Poucos ganham muito com a guerra. Essa é a imoralidade, a indecência, que nós do Estado não podemos permitir", completou o presidente de centro-esquerda, pedindo uma melhor distribuição da riqueza neste país que sofre inflação projetada em mais de 60% ao ano até 2022 e que tem uma taxa de pobreza de 37,3%.



Sem maioria no Congresso, o presidente não indicou quando o projeto será apresentado ao Legislativo, que convocou para aprovar a iniciativa.



A Argentina é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, tanto em cereais e oleaginosas quanto em carne bovina.