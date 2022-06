EUA ordena apreensão de dois aviões do oligarca russo Abramovich

Os Estados Unidos ordenaram nesta segunda-feira (6) a apreensão de dois aviões pertencentes ao magnata russo Roman Abramovich, sob a alegação de que foram utilizados em violação das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.



O Departamento de Justiça dos EUA afirmou em documentos legais que as duas aeronaves - um Boeing 787-8 Dreamliner e um jato executivo Gulfstream G650ER - voaram sobre o território russo em desrespeito aos controles de exportação americanos fixados em 2 de março para aviões fabricados no país.



Os veículos, avaliados em mais de 400 milhões de dólares, são de origem americana e seu proprietário, o bilionário Roman Abramovitch, os levou à Rússia em março, sem solicitar uma licença especial de reexportação, segundo as autoridades americanas.



"Os controles de exportação e reexportação do Comércio são fortes e devem ser respeitados. São um componente crítico da estratégia dos Estados Unidos para privar a Rússia dos meios para alimentar sua guerra ilegal", explicou a jornalistas o procurador Andrew Adams.



Adams dirige um novo grupo de trabalho no Departamento de Justiça batizado de "KleptoCapture", responsável por investigar e processar as violações das sanções implementadas contra Moscou desde o início da ofensiva contra a Ucrânia e por organizar o confisco de bens dos oligarcas.



"Os objetivos a curto prazo (...) são demonstrar uma forte aplicação do regime de sanções, incentivando as pessoas próximas ao Kremlin a se distanciar do Estado russo à medida em que a guerra é intensificada", acrescentou Adams durante uma videoconferência.



O Departamento de Justiça não disse onde estão atualmente os dois aviões. Segundo a imprensa, o Boeing pode estar em Dubai e o Gulfstream, na Rússia.



"Tomaremos medidas para realizar a apreensão e ficaremos atentos para verificar se trocarem de jurisdição", disse Adams.



A ordem para o confisco descreve em detalhes como Abramovich controla as duas aeronaves por meio de uma série de empresas fictícias.



Em fevereiro, Abramovich fez de seus filhos, todos cidadãos russos, beneficiários do fundo, de acordo com a ordem.



- Não sancionado pelos EUA -



A medida do Departamento de Justiça, anunciada pela divisão de Nova York, tem como alvo um dos bilionários mais ricos da Rússia, que já foi forçado a vender o clube de futebol inglês Chelsea após a invasão da Ucrânia por Moscou em 24 de fevereiro.



Abramovich, de 55 anos, construiu uma fortuna estimada pela Bloomberg em US$ 12,5 bilhões nos setores de petróleo, aço, alumínio e outras indústrias, mantendo relações estreitas com altos funcionários russos, incluindo o presidente Vladimir Putin.



Com cidadania russa e israelense, bem como portuguesa, acredita-se que ele tenha transferido grande parte de sua riqueza para fora da Rússia, mas mantém interesses substanciais dentro do país.



Desde o início da guerra na Ucrânia, Abramovich foi alvo de sanções na Europa.



A ilha de Jersey, uma dependência da coroa britânica, anunciou em 13 de abril que havia congelado mais de US$ 7 bilhões em ativos que se acredita estarem ligados a Abramovich.



Mas, ao contrário de muitos outros magnatas russos, Abramovich não foi colocado nas listas de sanções dos EUA.



Em março e abril, foi relatado que ele estava viajando entre Moscou, Kiev e outras capitais buscando negociar o fim do conflito.



Abramovich teria evitado apreensões pelas autoridades europeias de seu iate Eclipse, de 162 metros, e Solaris, de 140 metros, levando-os para águas turcas.



Em paralelo, o Departamento de Comércio dos EUA publicou uma carta acusando oficialmente Abramovich de violar conscientemente as restrições americanas que buscam bloquear a exportação de certas tecnologias e bens para a Rússia.



O bilionário enfrenta acusações que podem gerar sanções financeiras significativas, de até o dobro do valor da transação de exportação, aponta a carta do Departamento de Comércio.



Esse Boeing é, segundo o órgão, "um dos aviões privados mais caros do mundo, com valor aproximado de 350 milhões de dólares". O Gulfstream, por sua vez, foi comprado em março de 2020 por cerca de 60 milhões por uma empresa identificada como de Abramovich.



BOEING