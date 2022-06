O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afetado pelo escândalo das festas ilegais em Downing Street durante os confinamentos, sobreviveu nesta segunda-feira(6) a uma moção de censura de seu Partido Conservador, mas ficou enfraquecido com o resultado.



No total, 211 dos 359 deputados conservadores votaram a favor do primeiro-ministro, que permanece cargo. No entanto, os 148 parlamentares que votaram contra o líder deixam sua legitimidade fortemente abalada.