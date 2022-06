Dois suspeitos de corrupção de Estado na África do Sul são detidos nos Emirados

Os Emirados Árabes Unidos prenderam dois suspeitos da família Gupta, centro de um grande escândalo no qual está envolvido o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, informou o ministério da Justiça nesta segunda-feira (6).



"O ministério da Justiça e Serviços e Penitenciários confirma que recebeu a informação das autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) de que os fugitivos Rajesh e Atul Gupta foram detidos", indicou a pasta em um comunicado.



A África do Sul busca levar à Justiça os três irmãos e empresários de origem indiana, Ajay, Atul e Rajesh Gupta, acusados de desviar recursos públicos durante o mandato de Jacob Zuma (2009-2018).



Em 2016, um relatório detalhou como os irmãos, muito próximos de Zuma, conseguiram contratos públicos lucrativos e participaram na gestão dos assuntos de Estado, entre eles a nomeação de ministros.



Mas o trio fugiu da África do Sul em 2018, pouco depois da criação de uma comissão para investigar a corrupção durante os anos de Zuma no poder.



Em fevereiro do mesmo ano, Zuma renunciou. Em julho, o ex-presidente foi condenado a 15 meses de prisão por ter se negado, em várias ocasiões, a comparecer diante à comissão.



Mas em setembro, depois cumprir dois meses da pena, recebeu liberdade condicional por motivos médicos. Zuma ainda enfrenta acusações de corrupção.



Uma parte do relatório da comissão, publicado em abril, afirmou que "está claro que desde o início de seu primeiro mandato, o (ex) presidente Zuma estava disposto a fazer tudo que os Gupta queriam que fizesse por eles".



Em julho, a Interpol - a Organização Internacional de Policia Criminal - publicou um alerta de busca internacional contra Atul e Rajesh Gupta.