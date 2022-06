Peru recebe do Chile relíquias do herói da guerra de 1879

O presidente do Peru, Pedro Castillo, recebeu nesta segunda-feira (6) relíquias do máximo herói do exército peruano, o coronel Francisco Bolognesi, que o Chile devolveu após tomá-las na denominada Guerra do Pacífico, há mais de 140 anos.



Tratam-se das dragonas, espécies de ombreiras, que Bolognesi usava em seu uniforme durante a batalha de Arica, na qual morreu, em 7 de junho de 1880.



Além disso, os portões da fragata União foram devolvidos ao Peru. Fazem parte da moldura de entrada do navio que sua tripulação afundou no porto de Callao, em janeiro de 1881, para evitar que caísse nas mãos do inimigo após a ocupação de Lima pelas forças chilenas.



Ambas as relíquias históricas foram recebidas por Castillo e líderes militares peruanos em uma cerimônia realizada na Chancelaria, em Lima.



As dragonas e portões foram repatriados em 27 de maio, após negociações entre Lima e Santiago que remontam a 2019.



Essas relíquias "têm o maior significado para a memória histórica de todos os peruanos", disse a Presidência peruana em comunicado.



"Essa devolução ao Peru por parte do Governo do Chile representa uma expressão de amizade e confiança na agenda bilateral", destacou.



A devolução foi adiada pela pandemia de covid-19, que provocou o fechamento da fronteira entre os dois países desde março de 2020. Essa fronteira foi aberta em 30 de abril.



Arica é uma cidade portuária chilena com uma velha história comum com o Peru. Foi ocupada pelo Chile em 1880 após a sangrenta batalha de suas forças contra tropas peruano-bolivianas, que lutaram juntas na Guerra do Pacífico (1879-1884).



Após essa guerra, Arica passou às mãos do Chile. O Peru celebra o Dia da Bandeira nessa data, em 7 de junho.