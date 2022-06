Milhares de migrantes saem em caravana do sul do México rumo aos Estados Unidos

Milhares de migrantes saíram, nesta segunda-feira (6), da cidade de Tapachula, no sul do México, com a intenção de chegar aos Estados Unidos, onde começa a Cúpula das Américas com o tema da migração na agenda.



Um fotógrafo e um cinegrafista da AFP constataram que a caravana é integrada por milhares de pessoas, embora não haja dados oficiais disponíveis.



"Dizemos aos líderes dos países que se reúnem hoje na Cúpula das Américas que as mulheres e as crianças migrantes, as famílias migrantes, não são moeda de troca, de interesses ideológicos e políticos", declarou à AFP Luis García, da ONG Dignificación Humana, que acompanha os migrantes.



"Caminhamos por nossa liberdade, porque temos direito de migrar", acrescentou.



Sob uma persistente chuva, os migrantes começaram sua caminhada rumo aos Estados Unidos, uma trajetória de mais de 3.000 km.



Omar Herrera, da Venezuela, contou que saiu de seu emprego em uma universidade em seu país porque o salário "não dava para nada" e agora está disposto a fazer jornadas extenuantes de caminhadas em busca de um futuro melhor.



"Sem sacrifício, não há vitória", acrescentou.



As caravanas de migrantes que percorreram o México em 2018 e 2019 provocaram fortes tensões com os Estados Unidos, então governado pelo republicano Donald Trump.



Desde então, o México reforçou seus controles na fronteira sul e, em 2021, foram detidos 307.679 migrantes em situação irregular.