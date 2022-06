Novo massacre na RDC deixa ao menos 20 civis mortos

As rebeldes Forças Democráticas Aliadas (ADF) mataram ao menos 20 civis em um novo massacre na noite de domingo (5) em Ituri (nordeste da República Democrática do Congo), cerca de dez dias depois de outro massacre perto da fronteira ugandesa.



"Ao menos 20 civis morreram na cidade de Bwanasura (território de Irumu, em Ituri) neste domingo", escreveu no Twitter o Barômetro de Segurança de Kivu (KST), órgão que dispõe de observadores na região. Segundo o KST, "as ADF são suspeitas".



"Nossos voluntários no terreno e o presidente dos jovens contaram 36 corpos", declarou à AFP David Beiza, presidente da Cruz Vermelha do território de Irumu.



A intervenção do exército aconteceu "tarde, estou indignado", disse Dieudonné Malangay, membro da sociedade civil de Walese Vonkutu, onde se encontra Bwanasura.



Apresentado pela organização jihadista Estado Islâmico (EI) como seu braço armado Na África central (ISCAP, em inglês), o grupo ADF é acusado de ser responsável pelo massacre de milhares de civis no leste congolês e de ter cometido atentados em Uganda.



