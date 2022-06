Limpar e depois reconstruir as "cidades mártires" na região de Kiev

Zoya Potapova plantou algumas flores atrás das ruínas de sua casa nas proximidades de Kiev, bombardeada pelas forças russas, com a esperança de uma reconstrução rápida, mesmo antes do primeiro tijolo.



Como esta aposentada, os moradores das áreas do norte de Kiev ainda enfrentam o trauma da passagem dos russos, mas confiam na promessa do governo de uma reconstrução.



Mas na pequena cidade de Gorenka, atingida com força no início da invasão, a viúva ainda espera a limpeza do terreno.



"Espero que não sejamos esquecidos porque fizemos muito para frear os avanços até a capital", afirma, sem conter as lágrimas, a aposentada entre uma pilha de escombros que ainda exalam um forte cheiro de fuligem.



À espera da limpeza, sua horta é promissora: entre as cinzas, sob árvores frutíferas decapitadas por morteiros, batatas e framboesas crescem rapidamente.



De acordo com Tetiana Shepeleva, funcionária do governo de Gorenka, as autoridades já registraram mil arquivos de cidadãos que tiveram as casa totalmente ou parcialmente destruídas.



Com o tempo bom, alguns já começaram a preparar o concreto, mas falta material e mão de obra, nesta pequena cidade que tinha 10.000 habitantes antes da guerra.



No final de maio, o primeiro-ministro Denys Chmygal calculou os custos da destruição em quase 600 bilhões a nível nacional.



Nas localidades do norte de Kiev, os jornalistas da AFP constataram a retirada dos escombros e a limpeza de áreas com minas terrestre.



A rede de energia elétrica também começou a ser restabelecida de forma progressiva.



No início de julho acontecerá uma reunião na Suíça para arrecadação de recursos.



Em Bucha, onde foram encontrados muitos corpos de civis após a retirada das tropas russas, 600 famílias procuram abrigo e casas que antes eram alugadas para férias foram requisitadas.



Antes do conflito, a cidade recebia muitos visitantes que apreciavam sua tranquilidade e as florestas próximas.



Os primeiros grupos também foram instalados em contêineres cinzas posicionados no estacionamento de um grande mercado, que foi destruído por ataques.



Recentemente, o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, inaugurou o primeiro campo de deslocados em Borodianka, perto de Gorenka.



Vários dispositivos provisórios estão sendo criados em áreas onde os militares russos são acusados de cometer abusos.



"O governo disponibilizou de forma gratuita, com capacidade para 92 famílias", explica o prefeito de Bucha, Anatoli Fedoruk, ao mostrar que pequenos espaços de cerca de 20 metros quadrados que podem acomodar quatro pessoas.



Graças à ajuda da Polônia, em comparação com o governo ucraniano, o país receberá outros três pacotes de instalações pré-fabricadas.



- Nascer de novo -



Oksana Polishchuk ficou emocionada ao encontrar o lugar, com limpeza impecável, banheiros desinfectados e grandes refeitórios.



A vendedora de 41 anos tem a impressão de que nasceu de novo, depois que sua barraca de comida foi destruída há mais de dois meses e ela foi salva por milagre de seu prédio parcialmente desabado.



Ela sente uma tranquilidade relativa neste ambiente asséptico de plástico, mas não se imagina, com os filhos de seis e nove anos, permanecendo na região.



"Quero receber uma indenização e reconstruir minha vida em outro lugar", disse, enquanto recorda o tratamento psicológico e as crises de pânico.



"Os ucranianos não têm medo das obras que os aguardam. Tudo que tínhamos antes, nós vamos recuperar. A única coisa que conta é vencer esta guerra", resume.