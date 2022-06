Rússia denuncia o 'hostil' fechamento do espaço aéreo para seu chanceler

O Kremlin denunciou nesta segunda-feira um "ato hostil" de três países europeus que fecharam seu espaço aéreo ao avião do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, impedindo assim uma viagem planejada à Sérvia.



"Esse tipo de ato hostil contra nosso país pode causar alguns problemas (...) mas não pode impedir que nossa diplomacia continue fazendo seu trabalho", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.



O próprio Lavrov descreveu como "inconcebível" e "escandalosa" a decisão dos três países europeus (Bulgária, Macedônia do Norte e Montenegro).



Lavrov planejava viajar para a Sérvia para se encontrar com autoridades em Belgrado, um dos poucos países europeus que permanecem próximos da Rússia após o início da ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro.