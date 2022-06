Iraque condena britânico a 15 anos de prisão por por tráfico de antiguidades

Um britânico de 66 anos considerado culpado de tentativa de tráfico de antiguidades do Iraque foi condenado a 15 anos de prisão por um tribunal de Bagdá, que absolveu outro réu, um alemão de 60 anos.



A sentença prevista para o crime cometido por James Fitton "é a morte por enforcamento", mas o tribunal decidiu "mudar a pena para 15 anos de prisão devido à idade avançada do acusado", afirmou o juiz no veredicto.



O advogado de Fitton anunciou que vai apresentar recurso.



O tribunal considerou que "não encontrou evidências suficientes" para condenar o alemão Volker Waldmann.



Os dois homens compareceram ao tribunal penal de Al-Karj em Bagdá vestidos com o macacão amarelo usado pelos prisioneiros no Iraque.



Questionados pelo juiz se eles se consideravam "culpados ou inocentes de tráfico de antiguidades", cada um deles respondeu: "Inocente".



James Fitton, geólogo britânico aposentado, e Volker Waldmann, psicólogo de Berlim, foram detidos em 20 de março no aeroporto de Bagdá com lascas de pedra e cerâmicas em sua bagagem.



Fitton e Waldmann estavam no Iraque em uma viagem organizada e não se conheciam antes.



A mala de Fitton continha 10 fragmentos de pedras e cerâmicas. Waldmann estava de posse de dois fragmentos que, segundo ele, foram entregues pelo colega de viagem.



O juiz considerou em seu veredicto que Fitton tinha "consciência" de que o local onde coletou os fragmentos era "um sítio arqueológico" e que é "ilegal" apropriar-se destes, o que significa que houve uma "intenção criminosa", o que foi negado por seu advogado.