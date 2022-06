Valls soma novo fracasso com derrota nas legislativas francesas

Manuel Valls anunciou no domingo sua eliminação no primeiro turno das eleições legislativas francesas, o que representa um novo fracasso na trajetória singular do ex-primeiro-ministro francês, que disputou em 2019 a prefeitura de Barcelona.



Nascido na cidade catalã, mas criado em Paris, Valls foi candidato pelo partido do presidente Emmanuel Macron nas eleições legislativas para a circunscrição eleitoral dos franceses que vivem na Espanha, Portugal, Andorra e Mônaco.



As eleições em território francês acontecem nos dias 12 e 19 de junho (primeiro e segundo turno), mas a votação foi antecipada para as 11 circunscrições no exterior, em que os candidatos de Macron conseguiram vantagem.



Este não foi o caso de Valls, que ficou em terceiro lugar com 4.024 votos, atrás do deputado macronista dissidente Stéphane Vojetta (6.123) e de Renaud Le Berre (6.942), da coalizão unitária de esquerda, segundo os resultados oficiais.



"Aceito os resultados. Embora a dissidência e a divisão tenham semeado confusão, não posso ignorar o meu resultado e o fato de que a minha candidatura não convenceu", reconheceu Valls no Twitter.



"De maneira lúcida, devo aprender as consequências (do resultado). A vida é bela o suficiente para saber virar a página com tranquilidade", acrescentou Valls na rede social, onde sua conta foi apagada na noite de domingo.



O ex-premier, que militou por quase 40 anos no Partido Socialista, pediu o voto em Vojetta no segundo turno para evitar a vitória do candidato da "Nova União Popular Ecologista e Social".



A aliança, formada pela França Insubmissa, o Partido Socialista, os Verdes e os Comunistas, venceu em duas das 11 circunscrições eleitorais e conseguiu avançar para o segundo turno em todas, exceto uma



- 'Decisão equivocada' -



Depois de passar pela política espanhola entre 2019 e 2021, o anúncio da candidatura de Valls gerou polêmica, principalmente entre os franceses residentes na Espanha. Vojetta, deputado na última legislatura pelo partido de Macron, desafiou os líderes de sua formação e manteve sua candidatura, diante da interferência da candidatura de Valls.



Em declarações à AFP, Vojetta defendeu que a candidatura de Valls foi "uma decisão equivocada", devido "à sua rejeição na Espanha, em particular".



Nascido em Barcelona em agosto de 1962, Valls foi criado em Paris por um pai catalão - o pintor Xavier Valls - e uma mãe ítalo-suíça. Ele recebeu a nacionalidade francesa aos 20 anos.



Em 2018, o então deputado, que não participou da posse do partido de Macron em 2017, ao qual foi posteriormente associado, deixou sua cadeira para disputar a prefeitura de Barcelona (nordeste da Espanha), onde nasceu há 59 anos.



Embora o ex-ministro do Interior e ex-chefe de Governo do presidente socialista François Hollande (2012-2017) tenha dito que ficaria em Barcelona mesmo que perdesse, acabou deixando seu cargo de vereador em 2021 e retornou à França.



Atuando como comentarista de televisão, ele foi visto em 24 de abril aos pés da Torre Eiffel durante a celebração da vitória do presidente Macron nas eleições presidenciais.



O novo fracasso de Valls foi comemorado pela esquerda. "É o que chamamos de uma boa noite de domingo para começar a última semana de campanha na França!", tuitou Manon Aubry, eurodeputada do França Insubmissa, partido do esquerdista Jean-Luc Mélenchon.