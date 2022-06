Três astronautas chegam na estação espacial chinesa de Tiangong

A China enviou, neste domingo (5), três novos astronautas para sua estação espacial Tiangong em construção, onde permanecerão por seis meses para expandir significativamente as instalações, de acordo com imagens da emissora estatal CCTV.



A espaçonave Shenzhou-14 foi impulsionada por um foguete Longa Marcha 2F, que decolou às 10h44 (23h44 de sábado no horário de Brasília) do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi, noroeste da China.



Quinze minutos depois, um funcionário da agência espacial responsável pelos voos espaciais tripulados (CMSA) anunciou o "sucesso" do lançamento.



A espaçonave atracou na estação Tiangong após cerca de "sete horas de voo", informou a CCTV.



Os três astronautas, incluindo uma mulher, assumem o lugar da tripulação da missão Shenzhou-13, que retornou à Terra em meados de abril depois de passar um semestre na estação espacial.



Batizada de Tiangong ("Palácio Celestial"), também conhecida pela sigla CSS (para estação espacial chinesa em inglês), a instalação deve estar totalmente operacional até o final do ano.



O principal desafio para a tripulação da Shenzhou-14 será receber e instalar dois módulos de laboratório, que serão ancorados na estação e deverão ser enviados em julho e outubro.



Uma vez instalados estes dois últimos módulos, a estação Tiangong terá uma forma definitiva em T e será consideravelmente mais larga, com um tamanho semelhante ao da antiga estação russo-soviética Mir.



Sua vida útil deve ser de pelo menos 10 anos.



A tripulação da Shenzhou-14 inclui Liu Yang, de 43 anos, que foi a primeira mulher chinesa no espaço (2012).



Seus companheiros de equipe são Chen Dong (43), comandante da missão, e Cai Xuzhe (46), que está fazendo seu primeiro voo ao espaço após 12 anos de preparação.



No final de sua estadia, antes de retornar à Terra, os três astronautas da Shenzhou-14 passarão alguns dias com seus três companheiros da futura missão Shenzhou-15.



- "Nova etapa" -



Uma novidade desta missão é que, pela primeira vez, duas tripulações chinesas passarão o bastão em órbita na estação.



"Com a Shenzhou-14, os voos espaciais tripulados chineses estão entrando em uma nova etapa", com "o início da ocupação permanente da estação", disse à AFP Jonathan McDowell, astrônomo do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, nos Estados Unidos.



"Em outras palavras, a partir de agora, o objetivo é ter astronautas chineses no espaço o tempo todo".



A tripulação da Shenzhou-14 também realizará caminhadas espaciais, bem como uma série de experimentos e manutenção de Tiangong.



A China se viu pressionada a construir sua própria estação devido à sua exclusão da Estação Espacial Internacional (ISS), já que os Estados Unidos proíbem a NASA de trabalhar com Pequim.



O gigante asiático passou várias décadas investindo bilhões de dólares em seu programa espacial.



A China enviou seu primeiro astronauta ao espaço em 2003. Desde então, fez algumas conquistas notáveis, especialmente nos últimos anos.



No longo prazo, a China planeja oferecer turismo espacial, informou Zhou Jianping, chefe do programa espacial tripulado da China, em março.