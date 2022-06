Três mortos e 11 feridos em tiroteio na Filadélfia (polícia)

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas no sábado em um tiroteio em uma rua movimentada na Filadélfia, nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia.



"Sabemos que catorze pessoas foram baleadas e levadas para hospitais. Três desses indivíduos, dois homens e uma mulher, foram declarados mortos depois de chegarem aos hospitais com vários ferimentos a bala", informou o inspetor de polícia D.F. Pace a repórteres.



Os agentes que responderam ao incidente "observaram várias pessoas atirando no meio da multidão".



"Havia centenas de pessoas festejando na South Street, como acontece todo fim de semana, quando o tiroteio começou", explicou Pace.



O responsável acrescentou que as forças de segurança atiraram contra um dos agressores, mas não ficou claro se ele foi atingido.



De acordo com a mídia local, não houve prisões.



Pace disse que duas armas foram encontradas no local, mas que a polícia teria que esperar até de manhã para revisar as imagens das câmeras de vigilância das lojas na área.