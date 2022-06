Coreia do Norte lança míssil balístico não identificado (Seul)

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado em águas do Mar do Japão, anunciou neste domingo o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.



Pyongyang atualizou neste ano seu programa de armas, apesar de enfrentar duras sanções econômicas. Funcionários americanos e sul-coreanos alertavam há semanas que Pyongyang poderia realizar um sétimo teste nuclear.



No mês passado, o país comunista testou três mísseis, incluindo possivelmente seu maior míssil balístico intercontinental, o Hwasong-17. Esse lançamento ocorreu dias depois que o presidente americano, Joe Biden, deixou a Coreia do Sul, onde se encontrou com o recém-eleito presidente, Yoon Seok-youl.



A Coreia do Norte retomou a construção de um reator nuclear inativo por muito tempo, segundo novas imagens de satélite.