Um morto e vários feridos em descarrilamento de trem de alta velocidade na China

O condutor de um trem de alta velocidade morreu e vários passageiros ficaram feridos quando o trem descarrilou neste sábado na província de Guizhou, no sul da China, informou a imprensa oficial.



O trem, que seguia para a província de Guangdong, também no sul do país, descarrilou após passar sobre escombros perto de um túnel, segundo o canal público CCTV.



Vídeos publicados em vários meios de comunicação mostram a locomotiva destruída pelo impacto, enquanto o resto do trem ficou praticamente intacto.



Esses vídeos também mostram cenas de caos em um dos vagões após o acidente, com passageiros gritando em meio às bagagens e comida espalhada pelo chão.



Segundo a CCTV, o condutor morreu. Um inspetor e sete passageiros foram hospitalizados, mas "suas vidas não estão em perigo".



Acidentes fatais são raros na rede ferroviária de alta velocidade da China, a maior do mundo. Em 2011, cerca de 40 pessoas morreram em um acidente de trem em Wenzhou, perto de Xangai.