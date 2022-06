Tempestades deixam três mortos e um desaparecido em Cuba

Fortes chuvas causadas pelos resquícios do furacão Agatha atingiam nesta sexta-feira várias províncias e a capital de Cuba e deixaram ao menos três mortos, um desaparecido e milhares de moradores sem eletricidade, informaram autoridades.



"Chuvas fortes e intensas e tempestades elétricas afetaram as regiões ocidental e central de Cuba, com acumulados superiores a 200 milímetros, e continuarão no restante do dia e amanhã, sábado", previu o Instituto de Meteorologia de Cuba (Insmet).



Um homem de 44 anos foi encontrado sem vida durante a noite, após horas desaparecido na província de Pinar del Río, ao cair em um rio, informou o site estatal de notícias Cubadebate, que também reportou o desaparecimento de outro cidadão na mesma região.



Mais cedo, as autoridades haviam informado a morte de duas pessoas em Havana, onde 15 municípios que integram a capital foram afetados, após as intensas precipitações desde a quinta-feira à noite.



"A água está batendo quase na cintura", disse Luis Antonio Torres, primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PPC) na capital, enquanto visitava o município de Cerro, uma das áreas mais afetadas, onde ao menos uma ponte desabou e a água invadiu algumas residências.



As chuvas são os restos de Agatha, que atingiu a costa do Pacífico no sul do México e que, ao sair para o Atlântico, converteu-se no "possível ciclone tropical Uno", segundo o Centro de Furacões de Miami.



As autoridades indicaram que durante o dia, foram registrados em Havana 60 desabamentos parciais e um total de edificações, em sua maioria em mal estado de conservação.



Além disso, 400 pessoas ficaram desabrigadas.



A imprensa estatal divulgou imagens de socorristas retirando pessoas em canoas de Havana Central.



Em reunião presidida pelo primeiro-ministro cubano, Manuel Cruz, para avaliar os danos e coordenar as ações, divulgou-se que foram registrados 40 deslizamentos e que 398 habitantes foram evacuados, enquanto 1.836 decidiram buscar abrigos.



Um total de 7% das pessoas na província de Havana são afetadas por danos ao serviço elétrico, ou 50.000 usuários.



As chuvas "produziram inundações em localidades de Pinar del Río (extremo oeste) a Sancti Spíritus (centro) e no Município Especial Isla de la Juventud (sul de Havana)", disse Insmet.



A agência pediu "atenção à situação hidrometeorológica de cada território", devido à saturação de água no solo pelas chuvas.



Segundo o Centro de Furacões, o Uno tem ventos máximos de e se desloca a uma velocidade de 7 devendo atingir a parte central da península da Flórida neste sábado.