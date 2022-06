Petróleo segue sua escalada apesar de notícias sobre Opep

Os preços do petróleo prosseguiram nesta sexta-feira com uma escalada que nada parece deter a curto prazo, nem mesmo um aumento surpreendente da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados no acordo da OPEP+.



O barril do WTI para entrega em julho subiu 1,71%, a US$ 118,87, e o do Brent para agosto, 1,79%, para 119,72 dólares.



"O aumento maior do que o previsto da produção em julho e agosto, anunciado ontem, não fará uma grande diferença para o mercado", comentou em nota Carsten Fritsch, do Commerzbank. Para ele, um aumento real dos volumes de extração pelo grupo Opep+ será "impossível, uma vez que a produção russa deve diminuir" nos próximos meses. No entanto, as quantidades extraídas pela Rússia são integradas às cifras da Opep.



Nos Estados Unidos, o preço da gasolina registrou um novo recorde nesta sexta feira. O mais preocupante é que o diesel, que fez uma pausa de várias semanas, também atingiu uma nova máxima, escalando 75% em um ano.