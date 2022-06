Petro enfrenta 'guerra suja' na eleição colombiana, diz presidente do México

Gustavo Petro, candidato à presidência pela oposição na Colombia, enfrenta uma "guerra suja das mais indignas e covardes", declarou nesta sexta-feira (3) o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



O presidente mexicano enviou uma saudação a Petro, um ex-guerrilheiro e senador, durante sua coletiva matinal, na qual comentou a eleição colombiana.



"Envio um abraço ao Petro daqui. E sabem por que o abraço? Porque ele está enfrentando uma guerra suja das mais indignas e covardes, tudo o que já vimos e sofremos no México", afirmou López Obrador.



O presidente mexicano lembrou da campanha de 2006, quando perdeu as eleições presidenciais após ser alvo, segundo ele, dos empresários e do partido no poder, que prevaleceu naquelas eleições.



"'Petro, um perigo para a Colômbia, comunista, guerrilheiro, a Colômbia será como a Venezuela', etc.", disse López Obrador, enumrando as críticas à esquerda colombiana lançadas por "conservadores sem ética".



O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia condenou as declarações do presidente mexicano classificando-as de "interferência desfavorável nos assuntos internos" do país.



"Com o mesmo respeito que professamos pelas instituições e pelo presidente do México, pedimos que respeitem a autonomia do povo colombiano para escolher seu próximo presidente sem interferências que tentem influenciar os eleitores", afirmou a chancelaria em um tuíte.



Petro, que venceu o primeiro turno com 40% dos votos no último domingo, enfrentará o excêntrico milionário Rodolfo Hernández, que obteve 28% dos votos. As pesquisas apontam para um empate técnico entre os dois candidatos antes do segundo turno, marcado para 19 de junho.



"Por isso, coragem e é preciso ter muita fé no povo, confiança no povo, na inteligência do povo, não há nada mais do que isso", acrescentou López Obrador em sua mensagem ao ex-guerrilheiro.