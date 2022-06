Putin diz que exportação de cereais da Ucrânia 'não é um problema'

A exportação de cereais da Ucrânia "não é um problema", afirmou nesta sexta-feira (3) o presidente russo Vladimir Putin, quando a ofensiva russa nesse país faz temer uma crise alimentar mundial.



"Não há problema algum em exportar cereais da Ucrânia", disse em entrevista televisiva, referindo-se a várias formas de exportar os grãos através de portos ucranianos, outros sob controle russo ou via Europa central.



O presidente russo afirmou que os ocidentais estavam "blefando" ao acusarem a Rússia de impedir as exportações de grãos da Ucrânia.



Putin mencionou a possibilidade de exportar através dos portos ucranianos de Mariupol e Berdiansk, situados no mar de Azov, que dá acesso ao mar Negro, e conquistados pela Rússia durante sua ofensiva.



Também falou de exportar através dos portos do mar Negro que ainda estão sob controle ucraniano, especialmente Odessa. Para isso, voltou a exigir que as águas desses portos sejam "desminadas" pela Ucrânia, assegurando que em troca a Rússia permitiria a passagem segura dos navios.



Outras rotas possíveis, segundo Putin, são o transporte pelo Danubio "via Romênia", mas também "via Hungria" ou "via Polônia".



"Mas a forma mais simples, fácil e barata seria a exportação pelo território de Belarus, de onde podemos ir aos portos do Báltico, depois ao mar Báltico e depois a qualquer parte do mundo", continuou Putin.



Segundo o presidente russo, a exportação via Belarus estará, porém, condicionada a um "levantamento das sanções" ocidentais contra esse país, aliado da Rússia.