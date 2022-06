Operação de resgate é encerrada em Recife com balanço de 128 mortos

Os socorristas encerraram nesta sexta-feira(3) as buscas por vítimas das inundações e deslizamentos de terra em Pernambuco, após encontrar o corpo da última pessoa reportada como desaparecida, que elevou o número de mortos para 128, informaram as autoridades.



Vários dias de intensas chuvas nos últimos dias de maio nos arredores de Recife arrasaram a região.



O último corpo encontrado, de uma mulher soterrada na cidade de Camaragibe foi recuperado na manhã desta sexta-feira.



"Hoje encerramos as buscas pelas pessoas desaparecidas. Quero prestar minha solidariedade aos familiares das 128 vítimas e informar que estamos decretando luto oficial de três dias, em memória dessas pessoas", disse o governador Paulo Câmara, citado em uma nota oficial.



Entre os mortos havia 32 crianças.



O governador anunciou também uma ajuda de 1.500 reais para cada uma das 82 mil famílias que perderam suas casas no desastre.



O Brasil sofreu uma série de temporais que deixaram centenas de vítimas nos últimos meses, atribuídos por especialistas à mudança climática.



As comunidades pobres, especialmente nas encostas de morros, são as mais afetadas.



Em fevereiro, 233 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos na cidade histórica de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.



No mês anterior, as chuvas deixaram ao menos outras 28 vítimas no sudeste, a maioria no estado de São Paulo.