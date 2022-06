Nasce em zoológico a primeira tartaruga gigante de Galápagos albina vista até à data

Um filhote de tartaruga gigante de Galápagos nasceu com pele esbranquiçada e olhos vermelhos em um zoológico suíço, sendo a primeira vez que uma tartaruga albina dessa espécie é observada em cativeiro ou na natureza, segundo seu proprietário.



"É uma bênção do céu", comemorou Philippe Morel, proprietário do Tropiquarium de Servion, bairro nos arredores de Lausanne (oeste da Suíça), cujos visitantes puderam observar a tartaruga albina pela primeira vez nesta sexta-feira.



Com apenas um mês de vida, a tartaruga pesa cerca de cinquenta gramas e cabe na palma da mão.



As tartarugas gigantes de Galápagos (Chelonodis nigra), espécie considerada vulnerável, têm uma expectativa de vida que pode chegar a duzentos anos.



A União Internacional para a Conservação da Natureza estima que existam cerca de 23.000 indivíduos neste arquipélago no Oceano Pacífico.



O proprietário do zoológico estima que a vida de uma tartaruga albina na natureza dura apenas algumas semanas, pois sua pele branca pode atrair predadores.



Mas espera que a recém-nascida, em seu cercadinho, cresça normalmente.



"É incrível vê-la escalar", comentou o dono do Tropiquarium. "Ela é ainda mais ativa que a outra", comentou o filho, Thomas (que também trabalha no parque), apontando para outro bebê.



Este evento é excepcional não só pela cor da tartaruga, mas também pelo seu tamanho, que pode pesar 200 quilos quando adulta, tornando a reprodução dos indivíduos muito complicada, com apenas 2% de sucesso na procriação.



Além disso, só houve nascimentos em cativeiro em três zoológicos do mundo.