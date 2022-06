Biden confirma possibilidade de viajar à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta sexta-feira que planeja visitar a Arábia Saudita, um país que prometeu tratar como "pária".



"Não sei ao certo quando irei, mas existe a possibilidade de me encontrar com os israelenses e com os países árabes", disse ele a repórteres. "A Arábia Saudita seria um deles, mas não tenho planos diretos no momento", acrescentou.



A mídia americana informou na quinta-feira que o presidente havia tomado a decisão de viajar para Riade até o final de junho, em uma turnê planejada há algum tempo.



O New York Times e o Washington Post escreveram que o presidente decidiu se encontrar com o poderoso, mas controverso príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, com quem havia rejeitado qualquer contato direto até agora, considerando que seu interlocutor deveria ser o rei Salman.



A inteligência dos EUA acusou, em um relatório publicado por Biden logo após sua chegada ao poder no ano passado, o príncipe "MBS" de ter "aprovado" o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.



Desde então, o líder democrata decidiu "recalibrar" as relações com o reino, parceiro estratégico no Oriente Médio, enfatizando os direitos humanos.



Questionado nesta sexta-feira sobre o príncipe, ele respondeu: "Não vou mudar de ideia sobre os direitos humanos, mas como presidente dos Estados Unidos, meu trabalho é promover a paz sempre que possível, e é isso que tento fazer".



Ele considerou prematuro evocar um possível encontro com "MBS" e afirmou estar "focado" na busca da paz entre Israel e os países árabes.



