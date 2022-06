França confirma a morte de um francês em 'combate' na Ucrânia

Um francês morreu "em combate" na Ucrânia, anunciou o ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (3), 100 dias após o início da ofensiva russa.



"Um francês foi mortalmente ferido em combate na Ucrânia", limitou-se a responder a chancelaria a uma pergunta da AFP sobre a "morte de um combatente voluntário francês".



"Todo o território da Ucrânia é uma zona de guerra. Nesse contexto, as viagens à Ucrânia são formalmente desaconselhadas, seja qual for o motivo", acrescentou o ministério.



Uma fonte da segurança francesa disse à AFP que o homem era um "combatente que partiu como voluntário". A identidade ou o local onde morreu não foram comunicados.



A rádio Europe 1 indicou na quinta-feira que um "primeiro combatente francês" perdeu a vida na Ucrânia, "mortalmente ferido por fogo de artilharia" na região de Kharkiv (nordeste).



"O jovem se juntou à Legião Internacional de Defesa Ucraniana e estava participando da luta contra o exército russo", acrescentou a emissora francesa.



A Rússia lançou uma vasta ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, justificando a necessidade de proteger a população de língua russa do Donbass (leste) de um suposto "genocídio".



Após o fracasso de uma ofensiva relâmpago contra Kiev, o exército russo está agora concentrado nessa região, controlada em parte por separatistas pró-russos desde 2014.



Milhares de voluntários estrangeiros, principalmente europeus, viajaram para a Ucrânia desde o início da ofensiva, combatentes que a Rússia descreve pejorativamente como "mercenários".



O Reino Unido informou no final de abril a morte de um de seus cidadãos e o desaparecimento de outro. Segundo a imprensa britânica, eram combatentes voluntários.



O ministério da Defesa russo disse na quinta-feira que o número desses combatentes estrangeiros caiu de 6.600 para 3.500 e que um "grande número" prefere" deixar a Ucrânia o mais rápido possível.



Em março, o governo ucraniano falou de 20.000 voluntários estrangeiros, mas esses números não podem ser verificados de forma independente.