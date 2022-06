Suspeitos do assassinato de promotor paraguaio são detidos na Colômbia

Todos os suspeitos do assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci foram detidos e serão apresentados à Justiça, informou nesta sexta-feira(3) o presidente da Colômbia, Iván Duque, em visita aos Estados Unidos.



"Em uma operação conjunta entre a Polícia Nacional da Colômbia, a Procuradoria-Geral da Nação e autoridades paraguaias, capturamos todos os suspeitos, incluindo da autoria material, do assassinato do promotor Marcelo Pecci", disse Duque em declaração em vídeo.



Pecci foi morto na praia de Bauro, no Caribe colombiano, em 10 de maio, enquanto desfrutava de sua lua de mel. Ele havia se casado em 30 de abril com a jornalista Claudia Aguilera, que está grávida.



O promotor de 45 anos investigava casos de tráfico e crime organizado. Seu assassinato, cometido por mercenários que dispararam a bordo de jet skis, comoveu a sociedade paraguaia.