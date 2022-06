Ex-primeiro-ministro de Putin anuncia que viajou ao exterior

Mikhail Kassianov, que foi primeiro-ministro do presidente russo Vladimir Putin e depois passou à oposição, anunciou nesta sexta-feira que está no exterior, depois de se pronunciar contra o conflito na Ucrânia



"Espero que por pouco tempo", escreveu à AFP em uma mensagem, confirmando as informações da imprensa russa.



Kassianov não revelou os motivos nem a data da viagem, assim como o local em que se encontra.



Konstantin Merzlikin, integrante da direção do Parnas, pequeno partido liberal de oposição liderado por Kassianov, afirmou à AFP que não sabe para onde o político viajou, o país ou cidade.



O ex-primeiro-ministro, de 64 anos, expressou publicamente sua oposição ao conflito na Ucrânia.



Ele é membro de um "comitê antiguerra" criado no exterior por vários opositores russos, incluindo o ex-oligarca exilado Mikhail Khodorkovski,



Kassianov foi primeiro-ministro de Putin durante seus primeiros anos no poder, de 2000 a 2004, antes de virar um forte crítico do presidente russo.