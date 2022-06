ONU anuncia 19 civis mortos no Iêmen durante trégua

A ONU anunciou nesta sexta-feira (3) a morte de 19 civis e 32 feridos no Iêmen, a maioria por minas, artefatos explosivos caseiros ou munições não detonadas, durante a trégua de dois meses que acaba de ser estendida.



Esse balanço, de 2 de abril a 1º de junho, "destaca a ameaça que esses dispositivos representam para os civis a longo prazo, causando morte ou ferimentos graves", disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.



"Uma ameaça particular para as crianças", apontou Elizabeth Throssel, porta-voz do Alto Comissariado, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira em Genebra.



Neste período, "três menores morreram e 12 ficaram feridos desta forma", acrescentou.



Apesar da trégua, três civis, incluindo uma mulher, foram mortos por franco-atiradores durante quatro incidentes em áreas controladas pelo governo perto da linha de frente.



Throssel também pediu às partes em conflito que "garantam a reabertura das estradas para a cidade de Taez", sitiada desde 2015 pelos rebeldes houthis e com uma situação humanitária "difícil".



O governo e os rebeldes houthis concordaram na quinta-feira em renovar a trégua em vigor desde 2 de abril por mais dois meses.



O país mais pobre da Península Arábica está imerso em uma guerra de sete anos entre rebeldes houthis, próximos ao Irã, e forças governamentais, apoiadas por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.



A guerra causou centenas de milhares de mortes e milhões de pessoas deslocadas.



A ONU e as organizações humanitárias, que carecem de financiamento, alertam regularmente para o risco de uma fome em grande escala neste país praticamente isolado do resto do mundo.