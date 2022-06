EUA: 390.000 postos de trabalho criados em maio e taxa de desemprego a 3,6%

Os empregadores nos Estados Unidos criaram 390.000 postos de trabalho em maio, informou o governo nesta sexta-feira (3), o que representa uma desaceleração no ritmo de contratação.



A taxa de desemprego permaneceu em 3,6% pelo terceiro mês consecutivo, apenas um décimo acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, anunciou o Departamento do Trabalho.



Os restaurantes e os hotéis, muito afetados pela pandemia de covid-19, registraram forte recuperação em maio, somando 84.000 postos de trabalho.



Os empregadores lutam para preencher as vagas em aberto, o que provocou um aumento dos salários. O salário médio por hora subiu mais 10 centavos na comparação com abril, a 31,95 dólares.



A taxa salarial é 5,2% superior a de maio de 2021, mas o ritmo de crescimento desacelera, segundo o relatório.



Isto pode representar uma boa notícia para o Federal Reserve, que iniciou uma campanha agressiva de aumento das taxas de juros para lutar contra a inflação nos Estados Unidos, que registra o maior nível das últimas quatro décadas.