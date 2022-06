Acidente de trem na Alemanha deixa ao menos três mortos e vários feridos

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um trem regional descarrilou nos Alpes Bávaros, no sul da Alemanha, informou a polícia local nesta sexta-feira.



Vários vagões do trem que cobriam a rota entre Garmisch-Partenkirchen e Munique descarrilaram em Burgrain, matando três pessoas e deixando um número "indeterminado" de feridos, informou a polícia bávara em comunicado.



As "operações de socorro e de evacuação prosseguem", acrescentou a polícia. Também foram enviados socorristas da Áustria para ajudar nas tarefas de resgate.



Fotos divulgadas pela mídia alemã mostram o trem regional descarrilado, com os vagões tortos em uma área arborizada.



As vítimas foram atendidas no local por médicos. A causa do acidente ou o número exato de feridos ainda não foram divulgados.



O acidente ocorreu a dezenas de quilômetros do local onde será realizada a cúpula dos líderes do G7 no final de junho, um complexo de 5 estrelas no Castelo de Elmau.