Ao menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas no descarrilamento de um trem regional nos Alpes Bávaros, no sul da Alemanha, informou nesta sexta-feira (3) a polícia local.



Vários vagões do trem descarrilaram provocando a morte de três pessoas e uma quantidade "indeterminada" de feridos, segundo um comunicado da polícia bávara, que acrescentou que as operações de resgate continuam.