Turquia registra inflação de 73,5%, seu nível mais alto desde 1998

A inflação na Turquia atingiu seu nível mais alto desde 1998, chegando a 73,5% ao ano em maio, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (3), um problema para o presidente Recep Tayyip Erdogan, que enfrenta a reeleição no próximo ano.



A invasão russa da Ucrânia e a crise decorrente da pandemia de coronavírus levaram ao aumento dos preços da energia e a problemas de produção.



Internamente, a política econômica pouco ortodoxa de Erdogan, baseada em juros baixos para combater a alta dos preços, tem sido alvo de críticas um ano antes das eleições presidenciais.



O aumento anual dos preços dos transportes e dos bens alimentares situou-se em 107,6% e 91,6%, respetivamente, em maio.



A agência estatal de estatísticas não publicou uma lista detalhada da evolução dos preços dos produtos, o que levou a oposição e vários economistas a acusá-la de esconder deliberadamente a magnitude do aumento da inflação.



Um grupo independente de economistas turcos, The Inflation Research Group, afirmou nesta sexta-feira que a inflação atual está em 160,8%, mais que o dobro dos dados oficiais.



Ao mesmo tempo, rumores de uma intervenção militar turca no norte da Síria sustentaram a desvalorização da moeda nacional, a lira, que perdeu 48% de seu valor em relação ao ano passado, sendo negociada a 16,49 liras por cada dólar.



Em resposta, o governo Erdogan cortou impostos sobre alguns bens e deu subsídios a famílias vulneráveis para pagar contas de eletricidade. Mas não conseguiu mudar a tendência.



"Sem mudança de política, o país enfrenta uma crise econômica sistêmica", escreveu no Twitter Timothy Ash, analista de mercados emergentes da BlueBay Asset Management.