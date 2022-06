Sri Lanka pede ajuda à ONU e alerta sobre ameaça de fome

Com graves problemas financeiros, o Sri Lanka pediu ajuda urgente às Nações Unidas para reconstruir suas reservas de produtos alimentícios básicos - anunciou o governo nesta sexta-feira (3), alertando para a ameaça de fome no país.



O Sri Lanka atravessa sua pior crise desde sua independência e enfrenta uma escassez grave de combustível, alimentos e medicamentos, devido à falta de divisas estrangeiras. A tudo isso, soma-se uma inflação galopante.



A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) pretende implementar um "plano de crise para responder à emergência alimentar" e vai oferecer ajuda financeira ao setor agrícola, antecipou a assessoria do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, em um comunicado.



Mergulhado em um caos financeiro sem precedentes, o governo do Sri Lanka vai pedir um resgate ao Fundo Monetário Internacional (FMI), depois do "default" sobre sua dívida externa de US$ 51 bilhões.



Este país de 22 milhões de habitantes tem um novo primeiro-ministro desde maio, Ranil Wickremesinghe, que também assume o Ministério da Fazenda. Ele substituiu Mahinda Rajapaksa à frente do governo, forçado a renunciar o cargo após a onda de violência que deixou nove mortos no mês passado.