OCDE prevê forte aumento da produção e dos resíduos de plástico

A produção e os resíduos de plástico aumentarão consideravelmente até 2060, apesar das medidas adotadas em vários países, adverte a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Se nenhuma ação for tomada, a produção de plástico triplicará na comparação com 2019, de 460 milhões a 1,231 bilhão de toneladas (Mt), e os resíduos plásticos aumentarão na mesma proporção, de 353 para 1,104 Mt, segundo o relatório "Perspectivas mundiais de plásticos: cenários de ação com horizonte de 2060".



A ONU iniciou em março as negociações para um tratado mundial contra a contaminação plástica, uma praga que ameaça o meio ambiente e contribui para o colapso da biodiversidade. A conclusão do texto, no entanto, não é esperada para antes de 2024.



Centenas de milhões de toneladas de resíduos produzidos a cada ano, que se degradam em microplásticos, são encontrados em todos os oceanos do mundo, no gelo marinho, nos corpos de humanos e animais, e até mesmo no ar registrado dos picos das montanhas.



- Dois cenários -



A OCDE analisa dois cenários com medidas de reforço sobre o conjunto do ciclo de vida dos plásticos (produção, uso e reciclagem ou eliminação), como prevê o mandato dos negociadores do futuro tratado internacional.



O primeiro cenário de "ação regional" prevê diferentes níveis de compromisso por países, com medidas mais ambiciosas para os membros da OCDE, mais ricos.



O segundo, com "ambição mundial", prevê "um conjunto de medidas muito rigorosas para reduzir os resíduos mundiais de plásticos a um nível próximo a zero até 2060".



Mas nos dois cenários, o uso de plásticos e a geração de resíduos aumenta com força.



No plano de "ação regional", a produção de plásticos passa de 460 Mt a 1,018 Mt (uma queda de 17% em relação a não agir) e a de resíduos sobe de 353 Mt a 837 Mt (também uma queda de 17%).



Apenas a quantidade de resíduos mal administrados e resíduos de plástico no meio ambiente diminuiriam na comparação com os níveis de 2019 se medidas de contenção fossem aplicadas, em qualquer um dos dois cenários.



Porém, se nenhuma ação for tomada, a presença de plásticos triplicará em rios e lagos (109 a 348 Mt) e aumentará cinco vezes nos oceanos (de 30 a 145 Mt).



A OCDE considera que os dois cenários de redução podem ser implementados "por um custo relativamente modesto em relação ao PIB", de 0,3% a nível global no caso do cenário de ação regional e de 0,8% no cenário de ambição mundial.