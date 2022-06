Presidente bielorrusso propõe mandar leite infantil para EUA

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, sujeito a sanções de Washington, propôs nesta sexta-feira (3), não sem ironia, enviar leite infantil para os Estados Unidos, que sofrem há meses com a escassez deste alimento.



"Estamos dispostos a ajudar os americanos, fornecendo-lhes alimento infantil. Se quiserem, podemos fazer isso já a partir de amanhã", declarou o chefe de Estado bielorrusso, citado pela agência estatal de notícias Belta.



Os Estados Unidos enfrentam, há meses, problemas de abastecimento de leite infantil, por motivos relacionados, entre outros, à covid-19.



Prateleiras vazias e a angústia dos pais, principalmente daqueles com bebês que precisam de leites específicos, são um grande problema político para o governo do presidente Joe Biden.



O regime autoritário de Lukashenko, que governa Belarus com mão de ferro desde 1994, é há anos objeto de sanções por parte de Washington. Sua reeleição em 2020 é até hoje questionada.



Belarus é o principal aliado da Rússia, que faz uma ofensiva na Ucrânia desde 24 de fevereiro e se tornou uma base de retaguarda para os soldados russos.