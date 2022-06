FAO: Leve queda nos preços mundiais dos alimentos, mas trigo segue em alta

Os preços mundiais dos alimentos registraram leve recuo em maio, pelo segundo mês consecutivo, com exceção do trigo que permanece em alta, anunciou nesta sexta-feira (3) a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).



Após um recorde histórico em março devido à guerra na Ucrânia, o índice FAO dos preços de alimentos, que monitora a variação mensal dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, caiu 0,6% devido ao recuo nos valores dos óleos vegetais e laticínios.



Após 100 dias de guerra que desestabilizaram os mercados e as cadeias de abastecimento em todo mundo, o índice FAO chegou a 157,4 pontos, o que representa uma alta de 22,8% em ritmo anual registrada desde maio de 2021, segundo a organização.



Ao mesmo tempo, os preços do trigo aumentaram 5,6%, uma alta vinculada "ao anúncio de um embargo das exportações da Índia, preocupações com as condições das safras em vários grandes países exportadores" e uma redução das projeções de produção na Ucrânia.



Em 12 meses, este cereal - do qual Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% do comércio mundial - registrou alta de 56,2% do preço.



O índice FAO dos óleos vegetais recuou 3,5% no mesmo período, sob efeito de uma queda dos preços dos óleos de palma, de girassol, de soja ou de canola.



"As restrições à exportação geram incerteza no mercado e podem provocar uma alta de preços e uma volatilidade crescente", destaca o economista chefe da FAO, Máximo Torero Cullen.



A FAO também prevê uma "provável queda" na produção mundial de cereais em 2022 - a primeira em quatro anos - a 2,7 bilhões de toneladas, 16 milhões abaixo da produção recorde estimada para 2021.