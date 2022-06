FAO: Leve queda nos preços mundiais dos alimentos, mas trigo segue em alta

Os preços mundiais dos alimentos registraram leve recuo em maio, pelo segundo mês consecutivo, com exceção do trigo que permanece em alta, anunciou nesta sexta-feira (3) a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).



Após um recorde histórico em março devido à guerra na Ucrânia, o índice FAO dos preços de alimentos, que monitora a variação mensal dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, caiu 0,6% devido ao recuo nos valores dos óleos vegetais e laticínios.



Ao mesmo tempo, os preços do trigo aumentaram 5,6%, uma alta vinculada "ao anúncio de um embargo das exportações da Índia, preocupações com as condições das safras em vários grandes países exportadores" e uma redução das projeções de produção na Ucrânia.