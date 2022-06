Guerra na Ucrânia não terá vencedor, afirma ONU no 100º dia da invasão russa

A guerra na Ucrânia "não terá vencedor", afirmou nesta sexta-feira o secretário-geral adjunto e coordenador de crises da ONU para a Ucrânia, no dia em que a invasão russa completa 100 dias.



"Esta guerra não tem e não terá vencedor", afirmou Amin Awad em um comunicado.



"Precisamos de paz. A guerra deve cessar", acrescentou o funcionário da ONU no momento em que as negociações entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas há várias semanas.



A invasão russa iniciada em 24 de fevereiro "teve um preço elevado para os civis", destaca Awad, que cita "a destruição e a devastação de cidades e localidade", assim como as perdas de "vidas, casas, empregos e perspectivas".



Há várias semanas, os exércitos ucraniano e russo se enfrentam no leste do país, na bacia de mineração de Donbass, e no sul, onde Moscou já mencionou a possibilidade de convocar referendos com o objetivo de anexar os territórios ocupados.



Awad afirmou ainda que em pouco menos de três meses "quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir de suas casas, a maioria mulheres e crianças", o que chamou de um fenômeno "sem precedentes na história".