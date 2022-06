Biden fará visita à Arábia Saudita neste mês

O presidente Joe Biden fará uma visita à Arábia Saudita neste mês, uma mudança radical do líder americano, que já chegou a pedir o isolamento do reino, indicou a imprensa nesta quinta-feira.



A decisão foi anunciada horas depois que a Arábia Saudita concordou em discutir duas das prioridades de Biden; aumentar a produção de petróleo e ajudar a prorrogar uma trégua no Iêmen, país atingido por uma longa guerra.



Citando fontes não identificadas, o jornal "New York Times" e a rede de TV CNN disseram que Biden poderia seguir adiante com uma escala saudita em uma próxima viagem. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que não tinha nenhuma viagem para anunciar, e comentou: "O presidente buscará oportunidades para se comprometer com líderes do Oriente Médio e do Japão."



Biden planeja viajar neste mês para a reunião de cúpula da Otan na Espanha e uma reunião do G7 na Alemanha. Ele também deve visitar Israel.



Em sua campanha eleitoral, Biden pediu que os líderes sauditas fossem tratados como "os párias que são", depois que o reino ultraconservador teve uma relação de amizade com seu antecessor Donald Trump. Biden também reduziu seu apoio a uma campanha aérea liderada pela Arábia Saudita no Iêmen, em rechaço às mortes de civis.



O presidente americano saudou hoje a prorrogação de uma trégua de dois meses entre o governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.



Os maiores produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, concordaram nesta quinta-feira em aumentar a produção acima do esperado, o que representa um alívio para Biden, cuja popularidade nas pesquisas de opinião caiu, em parte devido ao aumento dos preços dos combustíveis após a invasão russa à Ucrânia.



